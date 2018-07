“La sicurezza degli edifici scolastici è una delle priorità che va affrontata da questo governo regionale perché il bene dei nostri figli viene prima di ogni altra cosa. In qualità di Consigliere regionale, perciò, non posso non dare pieno sostegno all’iniziativa della Giunta guidata dal sindaco Alfredo Ricci, che ha approvato due progetti molto importanti per il futuro delle scuole di Venafro.

Riguardano il complesso “Camelot” e quello di via Maiella, oggetto, quest’ultimo, di molte discussioni non soltanto politico-istituzionale, vista la necessità per Venafro di offrire una adeguata e sicura sistemazione ai ragazzi che frequentano le scuole primarie e medie. Una scelta questa, che rappresenta un passo avanti per lo sviluppo sociale e culturale di Venafro e alla quale intendo dare il massimo supporto chiedendo, fin da subito, al Governatore Toma, un impegno concreto della Regione Molise, per far si che questi progetti non restino inevasi così come è stato fatto in precedenza”.