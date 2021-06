di Tonino Atella

Un clik fotografico, quasi sicuramente eseguito con un drone con telecamera a bordo, che nel giro di poche ore ha incantato tutti a Venafro e che volentieri pubblichiamo per la gioia, pensiamo, unanime! Trattasi dello scatto fotografico che ha fissato la stupenda e sognante immagine di Venafro di notte, più esattamente del centro storico, accentuandone attrazione, bellezza e suggestione, tant’’è che nessuno se l’è lasciato sfuggire. Un clik da cento e passa metri di altezza che, viaggiando sul web, ha fatto in breve il pienone di visualizzazioni. Ed allora proviamo ad illustrare quanto si vede, mentre le prime ombre della sera prendono a scendere su Venafro tant’è la penombra che avvolge le colline sullo sfondo ad est della città. In primo piano immortalata al centro della foto che è di Elia Capozzella, signore non venafrano e presumibilmente catturato dalla bellezza unica del centro storico cittadino, la magnifica Chiesa dell’Annunziata, scrigno barocco d’arte sacra e vanto dell’intero Molise. Tutt’intorno la tipicità dei rioni Colle e Manganelle, i quartieri più a nord dell’abitato, coi loro vicoli e spiazzi caratteristici, rischiarati da luci soffuse di colore giallo. Quindi in cima l’imponente Castello medievale, maniero che fu abitato da personaggi storici di rilievo come il Conte Enrico Pandone e prima ancora da Jovinella, Contessa di Venafro e Sulmona e dalla vita travagliata dalle turbolenze del figlio che addirittura la fece arrestare. Un clik che un autentico sogno d’arte e di storia, a tutto merito di colui che l’ha eseguito ma soprattutto di … Venafro d’altri tempi che s’è prestata ben volentieri a fare da modella !