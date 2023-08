VENAFRO ANTICA BELLA, MA ….

Tanti gli scorci belli nel centro storico di Venafro, ma in certi frangenti accade tutt’altro. Si prenda la traversa che porta al cosiddetto Palazzo Reale, denominazione non certo perché vi avrebbero alloggiato nel passato personaggi di rango, addirittura dell’ambito reale pregresso, ma più modestamente per il cognome di precedente proprietario e dimorante. Trovasi a nord della Venafro antica, al tipico rione delle Manganelle (nome che deriva dalla storica chiesetta di un tempo, oggi del tutto dirupata e mai rimessa in sesto), dove appunto in fondo alla traversa sulla sinistra di Via Giambattista della Valle trovasi tale Palazzo Reale. Ebbene purtroppo è tutto un abbandono ! Costruzione cadente ed assolutamente inospitale, e tutt’intorno erba e vegetazione a josa a ricoprire ogni cosa, impedendo addirittura che si possa procedere ! Gli unici indiscutibili padroni dell’area “reale” … i topi che, data l’assenza umana, girano in lungo e in largo, crescendo progressivamente di numero e di dimensioni, vivendo assolutamente indisturbati ! E’ così che va tenuta la bella Venafro Antica ? Assolutamente no ! Ne va del nome della città, dal che l’opportunità quanto meno di tagliare la vegetazione ed il verde eccedenti lungo la traversa, portando via il tutto, ripulendo la traversa e restituendo dignità al (solo) presunto Palazzo Reale di Venafro !

T.A.