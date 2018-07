Era diventata negli anni appuntamento irrinunciabile per tanti, soprattutto per il pubblico giovanile dell’estremo Molise dell’ovest, ma quest’anno non ci sarà. Parliamo di “Anima Paesana” di cui non si terrà l’edizione 2018.

La notizia è ufficiale anche se non se ne conoscono i motivi. In effetti l’appuntamento, improntato al massimo coinvolgimento popolare con musica, balli, buona cucina ed ottime libagioni lungo il centrale Corso Campano, vedeva ogni anno la partecipazione di migliaia di persone che dalle prime ombre della sera dei primi di luglio e sino a notte inoltrata si ritrovavano sul corso principale di Venafro per divertirsi, ballare, ascoltare musica e degustare quanto stand ed altri offrivano ai partecipanti. Si diceva delle presenze.

Decisamente tante, a punto tale da diventare una festa popolare tra le più affollate del territorio venafrano. In molti partecipavano in abbigliamento tipico rurale, conferendo alla festa il gradevole tocco di colore paesano della più schietta cultura contadina. Tutto ciò e tant’altro quest’anno non ci sarà e la perdita per economia e socializzazione è veramente tanta. Tornerà l’anno prossimo “Anima Paesana” ? E’ tutto da vedersi !

Tonino Atella