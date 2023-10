di T.A.

SIN QUI’ ISERNIA E ALTO CASERTANO IMBATTUTI IN TESTA E VENAFRO TERZO AD INSEGUIRE.

Partita di cartello, come suol dirsi in gergo, nell’eccellenza calcistica molisana dopo le prime sei giornate dominata dal duo molisano/casertano dell’Isernia e dell’Alto Casertano. Domenica 22 a partire dalle h 15.00 l’arbitro fischierà infatti per dare il via al “Del Prete” a Venafro/Alto Casertano, match che sulla carta ha tutte le carte in regola per indirizzare in modo chiaro o dare una svolta netta alla stagione sia delle due contendenti che dell’intera eccellenza molisana. Gli ospiti casertani infatti, forti dell’assai prolifico duo d’attacco Pettrone/Panico e di un organico di tutto rispetto, veleggiano a punteggio pieno -sei vittorie su sei gare !- in cima all’eccellenza regionale sotto braccio con l’Isernia, a sua volta sempre vincitrice sin qui ed in testa alla classifica in coabitazione coi campani. Insegue -terzo in classifica e distanziato di sette lunghezze- il Venafro, costretto al pari (1-1) domenica scorsa sul campo del penultimo in graduatoria Campomarino avendo fallito un rigore all’85’ con Sabatino. Perciò Venafro/Alto Casertano partita dal valore assoluto per entrambi : i venafrani cercano il rilancio attraverso una vittoria per avvicinarsi alla vetta, gli ospiti intendono continuare a correre restando imbattuti in testa ! Tutte le premesse cioè per una gara gagliarda e tirata d’ambo le parti. Gli ospiti, è scontato, si affideranno al citato duo Pettrone/Panico, spauracchio d’ogni difesa ; i locali cercheranno di recuperare l’attaccante Sorriso, assente per infortunio nell’ultima prova, affiancandogli Fruscella e Bianchi per “bucare” la porta ospite. L’altra capolista Isernia dal canto suo viaggerà verso San Pietro, per una partita nent’affatto facile per i pentri data la forza dei locali. Perciò giornata, la 7^ di domenica prossima, che potrebbe dire tanto in fatto di alta classifica. Gli altri match d’eccellenza : Gioiese/Fortore, Campomarino/Boiano, Castel di Sangro/Sesto Campano, Guglionesi/Agnone, Ripalimosani/Cliternina eTurris/Termoli.