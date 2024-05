di Redazione

Il mondo è in una corsa contro il tempo per affrontare le sfide ambientali ed energetiche attuali. In questo contesto, il PROSIEL TOUR 2024 fa tappa anche in Molise, a Venafro, presso la Elcom Distribuzione Srl, un evento che promette di essere un catalizzatore per il cambiamento e l’innovazione. La scelta di Venafro come sede della tappa è significativa, il Molise, spesso sottovalutato nel contesto nazionale, emerge come un luogo di innovazione e cambiamento e la Elcom Distribuzione Srl, un’azienda sempre più in crescita che si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità è al centro di questa trasformazione. La sua sede accoglierà relatori ed esperti del settore, tra i quali C. Brazzola Presidente Prosiel, A. Marra Esperto Cei e C.Battipaglia Past President Cei CT64, ma anche aziende produttrici leader del settore elettrico nazionale ed internazionale, come ABB, Bticino, Chint, Gewiss e Vimar.