di Tonino Atella

Ha lasciato un segno profondo ed indelebile nella comunità venafrana per la sostanza della propria missione pastorale e sia l’interessato che la gente di Venafro anche a distanza di anni continuano ad intrattenere ottimi rapporti reciproci, ritrovandosi ogni volta volentieri e col sorriso sul volto. L’incipit per dire di Fr. Franco Gitto della Provincia Monastica Francescana di S. Angelo e San P. Pio, campano di nascita, esattamente di Giugliano, anni addietro Superiore e Guardiano di Basilica di San Nicandro e Convento di Venafro, da sempre impegnato in aiuti verso l’infanzia del Continente Nero e che oggi espleta la propria azione francescana in altro sito religioso del Molise, sempre affidato alla predetta Comunità Francescana. Ebbene Fr. Gitto per festeggiare nel migliore dei modi il 25.mo di Sacerdozio ha deciso di essere a Venafro tra i suoi fedeli ed amici di sempre per celebrare la Santa Messa di ringraziamento ed intrattenersi simpaticamente con la collettività venafrana. Il tutto avverrà domenica prossima 30 maggio con la celebrazione religiosa (h 10,30) dall’altare della Basilica di San Nicandro, cui seguirà nel corso della giornata un simpatico ritrovo conviviale sul piazzale dello stesso luogo di culto. E’ facile prevedere la partecipazione di tanti, alla luce dell’ottima impronta lasciata dal religioso campano a Venafro. Ed intanto da questa testata tantissimi auguri di cuore a Fr. Franco Gitto perché la propria azione pastorale continui ad essere positiva e proficua.