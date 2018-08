Le parole a dir poco risentite di Nicola abitante con la famiglia in via Colonia Giulia, di certo l’area maggiormente popolate di Venafro, sono significative dell’insostenibile situazione che si vive in zona causa l’inciviltà ed il malcostume di tanti di abbandonare nei datatissimi, logori e nient’affatto puliti e disinfettati cassonetti dell’immondizia di tutto e di più in barba alla differenziata e soprattutto in spregio all’educazione verso il prossimo.

“Qui non si vive più -afferma il nostro- con cassonetti ricolmi di tutto, olezzi impossibili, insetti che proliferano in zona ed animali che si aggirano nelle vicinanze per tirar fuori qualcosa da mangiare dai predetti contenitori dell’immondizia domestica. Come pure non di rado si vedono persone, in genere di colore, che rovistano incredibilmente in tali contenitori.

In effetti trattasi di cinque, sei cassonetti uno addossato all’altro, sporchi e maleodoranti sotto il ponte che scavalca la Colonia Giulia dove si scarica di tutto, sia da parte dei commercianti, sia dai residenti e sia da coloro che abitando altrove e dovendo fare la differenziata a casa loro preferiscono venire a depositare qui nei cassonetti della Colonia Giulia, contribuendo ad insozzare, sporcare ed a rendere irrespirabile l’aria. Si provi a percorrere a piedi la zona, a transitare nei pressi di tali cassonetti e si percepiranno olezzi impossibili, cosa nient’affatto gradevole sia per tutti i venafrani residenti e sia per i forestieri di passaggio, alla cui vista ed al cui olfatto la città non fa certo una bella figura !”.

Ha provato ad esternare all’amministrazione comunale il suo disappunto, certamente motivato, perché s’intervenga a pulire e rendere decente e decorosa l’area ?

“L’ho detto a tutti, dal sindaco agli altri amministratori, dai funzionari agli impiegati del nostro Comune sino a Comandante ed agenti della Polizia Municipale, ma è stato assolutamente inutile ! Tante parole, ma interventi nessuno ! Non è così che si amministra e si cura una città. Ma soprattutto non sono ammissibili determinati comportamenti dei singoli cittadini.

Occorre maggiore educazione e senso civico, altrimenti le cose non possono che peggiorare a scapito dell’intera collettività. Mi appello perciò ad un diverso impegno dei nostri amministratori comunali e a tutt’altro comportamento dei miei concittadini perché la Colonia Giulia torni pulita e decorosa”.

E il caldo e l’afa del periodo contribuiscono ad aggravare una situazione igienico/sanitaria già di per se assai precaria e delicata.

Tonino Atella