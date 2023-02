“Mattatrice” della puntata la simpatica signora Caterina con altri venafrani tra il pubblico

E’ sempre un piacere rivederli, perché simpaticissimi al massimo. Il riferimento è per i tanti venafrani riapparsi attraverso il tubo catodico della tv quali ospiti negli studi Mediaset per la puntata preserale di “Avanti un Altro Story”, riandata in onda ieri col divertimento unanime. I venafrani in questione, si ricorda, avevano raggiunto gli studi televisivi Mediaset partendo in pullman turistico dal Molise e una volta in sala avevano dato sfoggio della loro simpatica natura di gente semplice e per natura divertente, a tal punto che Paolo Bonolis -noto conduttore dello spettacolo assieme alla “spalla” artistica Luca Laurenti- non aveva avuto problemi ad individuarli tra i personaggi più particolari della serata, coinvolgendoli ed affidando loro compiti unici. Tra questi da segnalare la simpaticissima e sorridente signora Caterina, madre di due figli residenti per lavoro in Germania e ben lieta di prestarsi per la riuscita dello spettacolo. Prima divertita a sedersi sulle gambe di altro spettatore tra il pubblico e quindi chiamata da Bonolis a rispondere alle domande per conto di altra concorrente. E lei, Caterina, tra un sorriso ed un’espressione dialettale venafrana se l’è cavata egregiamente, “azzeccando” le risposte giuste tra gli applausi dei presenti e la meraviglia di Bonolis. Il tutto mentre il pubblico non lesinava applausi, divertito per le gag, le battute improvvisate. Venafrani quindi riapparsi mattatori negli studi Mediaset con la loro genuina ed apprezzata semplicità umana.