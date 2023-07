Gli utenti postali di Venafro condannati al… sole!

Anni addietro dinanzi alla sede postale venafrana di piazza D’Acquisto (a proposito, Signori Dirigenti di Poste Italiane in Molise, a quando un secondo ufficio postale a Venafro, date le dimensioni della città e la vasta utenza, sovente è costretta a lungo nell’unica sede attuale ?) dinanzi alle Poste di Piazza D’Acquisto –si scriveva – cresceva meravigliosamente un bellissimo ed imperioso albero che distribuiva tutt’intorno aria pura, verde, ombra e salutare riparo in caso di sole cocente. Erano preziosissimo soprattutto a quanti in attesa di accedere al postamat erano costretti ad attendere il proprio turno all’esterno dell’ufficio, sotto il sole e quindi con tutte le problematiche del caso. Un bruttissimo giorno qualcuno di Poste Italiane (non sappiamo se nazionale o regionale …) ne decise la potatura, affidandone il compito a ditta apposita. E qui il patatrac ! Si tagliò e si potò a più non posso, lasciando letteralmente nudo il povero tronco arboreo, privandolo purtroppo della gran parte di rami, foglie ed espansioni vegetali naturali. Risultato : uno scempio unico, mentre ombra e ripari se ne andarono a farsi benedire ! Tanto che oggi chi deve avvicinarsi al postamat deve farlo in piena sole ! Il tutto è stato più volte manifestato e sottolineato a dirigenti provinciali di Poste Italiane che hanno concordato su scempio e problemi in atto, anticipando a parole l’intervento risolutore con la messa a dimora di un nuovo prezioso albero dinanzi alle Poste venafrane. Dalle parole però non si è passati ai fatti, non si è mossa foglia, nessuno ha fatto qualcosa, nessuno si è adoperato per cui gli utenti postali di Venafro continuano loro malgrado ad essere … condannati al sole ! Si rimedierà nel breve, dimostrando rispetto ed attenzione per i venafrani ? Vedremo …