Un appuntamento naturalistico/ambientale a conclusione dell’insolito cartellone dell’ “Estate Venafrana 2023” ideata dal Comune di Venafro e da definire, sia consentito, a dir poco strana in quanto ai tempi. Iniziata infatti il 19 agosto (!), stando al manifesto cartaceo coi vari appuntamenti affisso in città e diramato via web, tale particolarissima “Estate Venafrana ‘23” si conclude per l’appunto domani domenica 29 ottobre (!) con un appuntamento comunque di tutto rilievo storico, ambientale, sociale e naturalistico come la passeggiata tra gli ulivi di Venafro, per l’esattezza nella zona del Campaglione, periferia est della città, come già dettagliatamente riferito in altro servizio sul tema. Si andrà cioè nella natura specifica venafrana a ritrovare gli uliveti delle nonne e dei bisnonni, le olive “aurine” e di altre specie il cui olio tanto apprezzavano gli antichi romani così come fanno facciamo oggi noi contemporanei e si parlerà di storia, cultura, lavori agricoli, metodi di coltivazione e produzione e di personaggi trascorsi della Venafro che fu, mentre si gusteranno pietanze tipiche locali. Non mancherà la musica, per cui il divertimento è garantito. Ed allora buona conclusione dell’insolita “Estate Venafrana 2023” varata dal Comune con la salutare passeggiata/immersione nel tipico ambiente olivetato della città.

T.A.