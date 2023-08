di T.A.

TROPPA VELOCITA’ SUL LUNGORAVA DI VENAFRO E PEDONI E RESIDENTI HANNO PAURA

Urgente intervenire sul Lungorava di Venafro, la parallela al corso d’acqua del Rava divenuta nel tempo una sorta di tangenziale sud all’abitato venafrano ed assai percorsa da quanti devono spostarsi su gomma da est verso ovest e viceversa bypassando Venafro. Testimonianze di quanti risiedono, lavorano o solitamente passeggiano sul marciapiede del chilometro di asfalto del Lungorava : “Auto, furgoni e moto sfrecciano sul Lungorava a velocità sostenute, mettendo a dura prova l’incolumità di chi procede a piedi o vive e lavora nei pressi. Velocità sostenutissime, nel oltre i 100 km orari e mai una vigile urbano o altra forza dell’ordine in zona quale deterrente a siffatti pericoli ! Chiediamo interventi immediati per vivere più tranquillamente”. Sul tema la testimonianza di Massimiliano Di Vito, già assessore del Comune di Venafro: “Anni addietro –afferma l’uomo- si deliberò in consiglio comunale di assumere iniziative precise a riguardo della velocità eccessiva dimezzi su gomma sul Lungorava, apponendo segnaletica e tant’altro. Cambiò l’amministrazione e non sene fece più nulla, nonostante i pericoli reali e costanti”. Ancora l’ex amministratore : “Ieri assieme a mia moglie si passeggiava sul marciapiede del Lungorava e siamo rimasti sbalorditi dalle velocità di tante auto su tale strada. Si corre in maniera pazzesca e i pericoli per i pedoni sono tanti e continui. Chiedo interventi immediati per garantire la sicurezza delle perone ed indurre automobilisti e motociclisti a ridurre la velocità su tale strada prima che accada l’irreparabile. Altrettanto atterriti sono quanti risiedono e lavorano lungo l’arteria ed ogni giorno devono vedersela con siffatti pericoli”.