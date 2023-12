GIORNATA DI SAN SILVESTRO A PORTA NOVA DI VENAFRO PER CHIUDERE IL 2023 E BRINDARE ALL’ANNO UOVO IN MUSICA E ALLEGRIA

“All inclusive”, tutto compreso, si potrebbe dire relativamente a quanto propone la Pro Loco di Venafro per l’ultimo giorno dell’anno in piazza Porta Nova, luogo tipico e storico della Venafro Antica. Giornata piena di appuntamenti sin dalla mattinata e in chiusura gran veglione in piazza per tutti con musica, allegria, balli, brindisi e tanta socialità tra quanti interverranno. Procediamo con ordine, illustrando la fitta scaletta della giornata : s’inizia alle h 10.00 con degustazioni di “sciusc” (il tipico rustico venafrano dell’ultimo dell’anno) a volontà, quindi alle h 11.00 le premiazioni del concorso “Venafro che brilla”, alle h 12.00 brindisi e fuochi d’artificio, alle h 17.00 aperitivo in piazza e dalle h 22.00 gran veglione di fine anno per salutare l’anno vecchio, accogliere in allegria il 2024 e divertirsi tra musica, balli e brindisi sino alle prime luci dell’alba. Ci saranno dj a movimentare il veglione e soprattutto ci sarà da divertirsi per tutti. In effetti questo del veglione di fine anno all’aperto a Porta Nova è una novità assoluta per Venafro, fortemente voluta dalla Pro Loco. Ed allora buon divertimento e buon anno col Veglione 2024.

T.A.