di T.A.

Ormai è un “canto” solitario e tutti gli altri possono stare solo ad ascoltare senza “cantare” a loro volta. Trattasi del dominio assoluto, almeno sin qui, del Vastogirardi nell’eccellenza calcistica molisana, squadra che domina e marcia senza conoscere ostacoli di sorta. I numeri per spiegare con chiarezza il discorso : si è appena disputata l’undicesima giornata di andata e il Vastogirardi è imbattuto, ha vinto undici partite di fila, ha segnato 36 gol e non ne ha subìto alcuno ! Domenica scorsa ha superato di slancio (3-1) il Guglionesi, secondo in classifica e distanziato di sette lunghezze. Tutti gli altri viaggiano a distanze ancora più considerevoli : l’Alto Casertano infatti, che è terzo, è fermo a 21 punti, Matese e Sporting, quarto e quinto, hanno 18 punti, Castel di Sangro 16 e Montenero, Venafro e Boiano 15. Tutto questo anche grazie ai risultati dell’ultimo turno di campionato, ossia Sporting/Fraterna 1-0, San Pietro/A. Casertano 1-2, Gioiese/Boiano 2-2, Matese/Agnone 1-1, Vastogirardi/Guglionesi 3-1, Venafro/S. Campano 1-1 e Montenero/Castel di Sangro 1-0. Il prossimo turno di campionato : Castel di Sangro/Ripalimosani, S. Campano/Vastogirardi, Aesernia/Gioiese,A. Csertano/Sporting, Boiano/Montenero, Vairano/Venafro, Agnone/San Pietro e Guglionesi/Matese.