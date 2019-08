L’evento si svolgerà a Vastogirardi in data 14 agosto 2019 alle ore 22.00, in Via 7 Luglio (Sagrato Chiesa di Maria SS. delle Grazie).

Se è vero che, ormai, viviamo nell’ era della plastica, è altrettanto vero che una comunità come quella di Vastogirardi non è rimasta insensibile a questa problematica. Perciò, con l’intento di lanciare un messaggio che possa muovere anche gli animi più assonnati, gli abitanti di questo borgo hanno aderito ad un progetto di riciclo creativo. Partiti il 22 marzo scorso, entusiasti e determinati, ci si è organizzati per recuperare la plastica da buttare e poterla, invece, lavorare e darle nuova vita. Nasce così un laboratorio di condivisione, confronto, apprendimento di nuove attività manuali e, soprattutto, di aggregazione di una comunità.

L’obiettivo: realizzare un piccolo Musical……PLASTICONIA, una fiaba che racconta dell’esistenza di due mondi in contrapposizione. Il primo Plasticonia, appunto, ormai sommerso dalla plastica e dominato dalla Strega Monnezza e dal suo diabolico seguito, il secondo, il mondo di FANTAGIRARDI, abitato da umani con un’insaziabile volontà di riciclare le plastiche e protetti e incoraggiati dalla loro amata Regina Salvezza. Una storia che racconta e, al tempo stesso informa, di come l’uomo abbia fatto un uso scellerato delle plastiche danneggiando gravemente il pianeta.

Questo spettacolo dà voce alla danza e, soprattutto, alla musica per invitare ad un uso corretto della plastica e ci informa di come ricercatori instancabili abbiano trovato soluzioni per salvare il nostro pianeta dall’ allarmante invasione delle plastiche