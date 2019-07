Continua senza sosta la campagna acquisti della Polisportiva Vastogirardi. La società del presidente Andrea Di Lucente vuole farsi trovare pronta, soprattutto a livello numerico e quindi di organico, al prossimo campionato di Serie D, per il quale è stata ammessa ufficialmente, notizia dell’ultimo fine settimana, dopo aver formulato regolare iscrizione nelle settimane passate.

Il Direttore Sportivo Giorgio Marinucci Palermo e il Direttore Generale Antonio Crudele, stanno mettendo a segno numerosi colpi di mercato ufficiali per rafforzare la già ottima rosa messa a disposizione di mister Francesco Farina.

La sorpresa è arrivata proprio nelle ultime ore. Il colpo di mercato proviene dalla Russia e porta il nome di Vladimir Mikhaylovskiy, poderoso difensore centrale con diverse esperienze italiane alle spalle, anche in campionati di categoria superiore alle serie D. Per lui l’esperienza in serie B con l’Avellino e l’ultimo campionato con il Fenegrò. La firma al contratto che lo legherà alla Polisportiva Vastogirardi è giunta proprio in queste ore.

Difensore centrale con un gran sinistro e soprattutto tanta fisicità, da mettere a disposizione di mister Farina che cercava un calciatore con queste caratteristiche. Altro nuovo acquisto della formazione altomolisana è il classe 2001 Sergio Di Stasio proveniente dal Foggia, un centrocampista classe 2001 dalle belle aspettative. Nei prossimi giorni verranno comunicati gli altri acquisti ufficiali effettuato dalla società molisana.