di Redazione

Alla vigilia del turno infrasettimanale che vedrà di fronte Vastogirardi e Chieti, il tecnico gialloblù ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale del club:”Affrontiamo una squadra costruita per la promozione diretta, è ovvio che il loro livello qualitativo sia piuttosto alto. Noi stiamo costruendo la nostra identità, il nostro obiettivo è chiaro ed il percorso per arrivarci altrettanto. Ogni partita serve per alimentare le nostre sicurezze e per ottenere punti. Pavone e Panaro entrambi vengono da infortuni che li hanno tenuto fuori per molto tempo. Pavone è clinicamente guarito, quindi sta lavorando con la squadra, anche se dovremo lavorare sulla condizione. Panaro stiamo aspettando l’ok del medico per inserirlo di nuovo nel lavoro con il gruppo.”