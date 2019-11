Domenica 17 novembre 2019 per la dodicesima giornata del campionato nazionale Dilettanti, girone F, si sfideranno sul manto in sintetico del Civitelle di Agnone (Is), la Polisportiva Vastogirardi guidata da mister Francesco Farina e il Chieti Calcio, formazione abruzzese allenata da mister Alessandro Grandoni.

Il commento pre – gara affidato all’allenatore altomolisano Francesco Farina, che dopo la sconfitta di Montegiorgio chiede ai suoi una prova di cuore e carattere per ripartire immediatamente a far punti.

“Si tratta di una gara delicata per entrambe le formazioni – spiega mister Farina – perché entrambe le squadra vengono da una sconfitta. Giocheremo senza il nostro capitano Sergio Ruggieri e dovremo dare in campo il 110% per conquistare i tre punti in gara. Chiunque entrerà in campo – conclude il mister del Vastogirardi – si batterà come un leone … ferito !!!“