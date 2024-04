di Redzione

L’allenatore Simone Marmorini ha parlato ai microfoni del Club, in vista della partita Vigor Senigallia – Vastogirardi:”Domenica affronteremo una squadra molto propositiva, sicuramente una delle più continue del campionato dopo le prime tre che si stanno giocando la vittoria finale. Noi ci approcciamo con qualche defezione importante ma con la determinazione feroce di chi deve lottare per salvarsi fino all’ultimo secondo. Abbiamo dimostrato anche in passato che possiamo gestire qualsiasi difficoltà perché le affronteremo da collettivo e da squadra: in campo e fuori. I nostri valori umani non sono mai stati messi in discussione e saranno il nostro valore aggiunto”.