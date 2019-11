Domenica 10 novembre per l’undicesima giornata del Campionato Nazionale Dilettanti, girone F, la Polisportiva Vastogirardi, reduce dall’ultima vittoria casalinga contro il Cattolica Calcio, affronterà fuori casa il Montegiorgio, formazione che in classifica ha solamente un punto in più degli altomolisani.

A presentare la trasferta mister Francesco Farina.

“Domenica affronteremo una gara molto complicata. Loro – dichiara il mister altomolisano – sono una squadra molto equilibrata. Subiscono poche reti e capitalizzano al massimo le azioni offensive durante le partite. Hanno, per ora, battuto avversati come Matelica e Campobasso. Naturalmente– conclude l’allenatore del Vastogirardi – noi sappiamo come affrontarli e giocheremo senza timori reverenziali. In questi giorni stiamo recuperando tutti i calciatori e vedo i ragazzi lavorare con entusiasmo e grande umiltà”.