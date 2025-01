di T.A.

E’ un autentico rullo compressore ! Si sta scrivendo del Vastogirardi, mattatore assoluto dell’eccellenza calcistica molisana dove dopo 17 gare di campionato ha conseguito altrettante vittorie, senza pareggiare né perdere mai ovviamente, ha all’attivo 51reti fatte e appena 3 subìte, ha 51 punti in classifica, è primo assoluto e solitario e vanta un vantaggio abissale sui più diretti inseguitori. Per esemplificare, questa la classifica del girone dopo la seconda di ritorno: Vastogirardi 51 punti, Alto Casertano 39, Matese 34 e Venafro e Guglionesi 29, restando nella zona play off. Vastogirardi quindi, retrocesso lo scorso anno dalla “D”, sembra assolutamente determinato a ritornarci immediatamente e gli avversari non sembrano in grado d’impensierirlo. In effetti i più diretti inseguitori paiono fare campionato a se, per qualificarsi ai play off e tentare la scalata alla serie superiore attraverso tale non facile canale nazionale, appunto i play off. E veniamo ai risultati ultimi delle compagini d’alta classifica dell’eccellenza molisana : Aesernia/Matese 1-6, S. Campano/A. Casertano 1-2, Sporting/Vastogiardi 0-2, Vairano/Guglionesi 2-0 e Gioiese/Venafro1-1. Questi invece gli abbinamenti della prossima terza giornata di ritorno : San Pietro/Aesernia, A. Casertano/Ripalimosani, Matese/Sporting, Vastogirardi/Gioiese,A gnone/Boiano, S. Campano/Vairano, Guglionesi/Castel di Sangro e Venafro/Montenero. Intanto c’è attesa per la finalissima di Coppa Italia Molise tra Alto Casertano e Venafro in programma su campo neutro nel prossimo mese di febbraio. Lo scorso anno furono le stesse squadre a contendersi Coppa e titolo per accedere alla fase nazionale, vincendo la quale si accede in “D”, e nella circostanza su l’Alto Casertano ad imporsi. I casertani si ripeteranno quest’anno o la squadra venafrana di mister Urbano e del presidente Patriciello riuscirà a fare loro lo sgambetto ? Basta attendere febbraio e si conoscerà la risposta !