Dopo due anni fantastici, le nostre strade si dividono… In maniera serena e cordiale come è giusto e normale che sia, tra persone perbene, vere e sincere! Nel calcio come nella vita, ognuno ha una storia che si evolve continuamente… Una storia fatta di scelte, di esigenze, di obbiettivi. Una storia che va avanti e deve seguire per forza di cosa, dei binari prestabiliti…

Dei binari che ognuno di noi ha l’obbligo di percorrere per realizzare i propri sogni e dare un senso alla propria esistenza! Binari che spesso si incrociano in stazioni dove incontri tanta gente, tante persone, tanti viaggiatori… Ognuno con il proprio bagaglio fatto di affetti, esperienze, gioie, dolori e chi più ne ha più ne metta… Tra i tanti viaggiatori e le infinite tipologie di personalità, per nostra fortuna si incrocia anche chi lascia il segno in maniera indelebile e speciale… Uno di questi è Francesco Farina, con cui ho avuto e abbiamo avuto il piacere di condividere insieme questo viaggio durato due anni…

Due anni fantastici, vissuti al massimo delle nostre possibilità. Due anni di vittorie, record battuti e soddisfazioni indimenticabili! Un viaggio che ci ha arricchiti con esperienze e valori che in alcuni casi si sono tramutati in veri e propri insegnamenti e lezioni di vita, che ci hanno dimostrato ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, l’importanza dello sport e dei suoi valori più sani e genuini… Sapevamo tutti che prima o poi sarebbe arrivato il momento in cui le nostre strade si sarebbero separate, per questo siamo subito pronti ad affrontare un nuovo viaggio più carichi e determinati di prima!

Vastogirardi è stata, è e sarà sempre la casa di chi riesce ad entrare nel cuore della gente…A Mister Farina va tutto il nostro infinito ringraziamento e la nostra massima gratitudine… Insieme all’ augurio di un futuro ricco di soddisfazioni calcistiche e personali! Se Vastogirardi ha guadagnato un tifoso in più, la prossima squadra di Francesco avrà una comunità intera che la tiferà… In bocca al lupo FF!