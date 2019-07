In questi giorni davvero molto caldi dal punto di vista delle new entri in casa Polisportiva Vastogirardi, si sta lavorando per concedere a mister Farina una formazione altamente competitiva e ricca di under di qualità.

Nei giorni scorsi sono state concluse e portate a compimenti dal direttore sportivo Marinucci Palermo e dal direttore generale Antonio Crudele, diverse operazioni. Ad Isernia, presso lo studio dell’ingegnere Di Vico, vicepresidente della Polisportiva Vastogirardi, sono stati ufficializzati e firmati i contratti di rinnovo di Felice De Vizia e Pasquale Di Lullo, che hanno sposato nuovamente la causa Vastogirardi.

In entrata diversi nuovi giocatori. Hanno firmato e saranno a disposizione per il ritiro pre-campionato di Ateleta, i classe 2000 Mario Gargiulo e Gentile Vincenzo, il classe 1999 Gabriele Mosca, ed il classe 2001 Nespoli Enrico, tutti tasselli chiesti esplicitamente da mister Francesco Farina.

Nei prossimi giorni, si stanno limando gli ultimi dettagli, il presidente Andrea Di Lucente, lancerà ufficialmente la campagna abbonamenti.