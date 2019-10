C’è grande attesa per l’ottava giornata del campionato nazionale di Serie D, che metterà di fronte la Polisportiva Vastogirardi all’Olympia Agnonese. Un derby tutto Alto Molisano tra due formazioni che stanno vivendo un ottimo momento stagionale. A presentare il match le dichiarazioni del Direttore Generale del Vastogirardi Antonio Crudele ed il commento del mister Altomolisano Francesco Farina.

“Il Derby con l’Agnonese rappresenta una gara molto sentita da entrambe le tifoserie. Agnone e Vastogirardi – spiega Antonio Crudele – sono due comunità che da sempre vivono di pane e calcio. La storia dell’Agnonese in Serie D dura da ben dodici anni, per noi si tratta solo del primo anno, ma entrambe le società avranno l’onore di rappresentare una intera regione domenica e soprattutto possono vantare di essere due centri che si stanno ben comportando a livello nazionale in questo campionato di Serie D.

Un orgoglio tutto Alto Molisano e per questo mi auspico che la gara inizi con gli applausi del pubblico e termini sempre con gli applausi dei presenti sugli spalti. Naturalmente dal canto nostro ci teniamo a fare bella figura e a mantenere la striscia di risultati positivi ottenuti fino ad ora. Il campo sarà il giudice finale ma noi vogliamo vincere. Si tratterà – conclude il Direttore Generale Crudele – sicuramente di una partita molto accesa in campo, caratterizzata dall’agonismo , ma dalla nostra dovremo mantenere alta la concentrazione per conquistare i tre punti in palio”. Il lato tecnico e specificamente riguardante la partita è lasciato alle parole di mister Francesco Farina.

“Affrontiamo un avversario che viene da 5 risultati utili consecutivi e che ha trovato quindi equilibrio importante proprio nelle ultime partite. Giochiamo ancora una volta fuori casa e speriamo di poter tornare presto a casa nostra, dopo quest’anno e mezzo di nomadismo calcistico. Mi dispiace – conclude Francesco Farina – che non ci sia il mio collega sulla panchina dell’Agnone e per questo faccio un grosso in bocca al lupo a Mauro Marinelli- Sarà la festa dell’Alto Molise e penso che assisteremo ad una grande giornata di sport”.