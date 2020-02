Per la 24°esima giornata del Campionato Nazionale Dilettanti, Serie D Girone F, si sfideranno domenica 16 febbraio con fischio d’inizio alle ore 14.30, presso l’impianto Civitelle di Agnone (Is) si sfideranno la Polisportiva Vastogirardi e la Vastese Calcio.

La presentazione dell’importantissima gara di campionato, affidata all’allenatore altomolisano Francesco Farina.

“A Porto Sant’Elpidio – spiega Francesco Farina – abbiamo portato a termine una grandissima prestazione a livello fisico e mentale. Non era facile recuperare per ben tre volte gli avversari. Domenica ci aspetta un avversario importante partito all’inizio del torneo per giocarsi il campionato.

Una rosa quella della Vastese composta da calciatori importanti in tutti i reparti, vedi i vari Pizzutelli, Palumbo, Dos Santos ed il grande Vittorio Esposito. Prevedo – conclude Francesco Farina – ancora una partita in cui lo spettacolo la farà da padrone”.