di T.A.

Sesta giornata dell’eccellenza calcistica molisana e piena conferma per Guglionesi e Vastogirardi, che viaggiano a mille imbattuti in testa al girone e senza che nessuno riesca a rallentarli. Nell’ultimo turno infatti il Guglionesi ha piegato in casa lo Sporting (2-1) ed ancora meglio ha fatto il Vastogirardi impostosi con una valanga di reti (cinque addirittura !) sul Venafro, ad inizio stagione partito tra i favoriti per il successo finale del girone ma dopo questo primo scorcio di stagione alquanto ridimensionato, tant’è i 7 punti di distacco che già denuncia dal duo di testa dopo appena sei giornate di campionato. I risultati completi dell’ultimo turno di eccellenza : Sesto Campano/Fraterna 2-1, San Pietro/Montenero 0/3, Alto Casertano/Castel di Sangro 3-3, Variano/Boiano 0-1, Matese/Ripalimosani 8/0, Agnone/Gioiese 5/0, Guglionesi/Sporting 2-1 e Vastogirardi/Venafro 5/0. Fa scalpore, quindi, il tonfo del Venafro in quel di Vastogirardi coi padroni di casa che hanno ribadito la partenza/si della loro stagione ed il Venafro costretto a leccarsi le ferite. In effetti nessuno pensava ad un simile tonfo della squadra del Presidente Nicandro Patriciello, che pensava di aver allestito un organico tecnico di tutto rispetto e capace di lottare per la scalata in serie D, ma che alla prova dei fatti deve fare i conti con tutt’altro. Ci sarà rivoluzione nell’organico del Venafro o si cercherà di ripartire al più presto, considerando il tonfo di Vastogirardi solo un incidente di percorso ? Già da domenica prossima con Venafro/Matese, altro match “tosto”, si avranno le prime risposte.