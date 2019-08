Domenica 18 agosto inizia ufficialmente la stagione calcistica della Polisportiva Vastogirardi. Si parte con la Coppa Italia, con la sfida del Civitelle di Agnone tra la formazione locale e la squadra allenata da mister Farina. Un antipasto gustoso di quello che poi sarà il campionato con le sfide ed i derby molisani tutti da vivere nel girone F.

Intanto, domenica alle ore 16 la prima gara di Coppa Italia. Alla vigila della partita il commento del Direttore Generale della Polisportiva Vastogirardi Antonio Crudele.

<Siamo carichi per la prima sfida calcistica ufficiale di questa lunga stagione sportiva. I ragazzi sono pronti fisicamente e mentalmente e mister Farina in questi giorni sta facendo davvero un lavoro straordinario. Affrontiamo l’inizio di stagione – spiega il Direttore Generale Antonio Crudele – senza assilli e senza pensieri per la testa. Siamo sgombri da preoccupazioni e sappiamo di aver lavorato bene sul campo e sul mercato. Ora i fatti ci dovranno dare ragione.

Mister Farina, domenica avrà tutti a disposizione , tranne l’infortunato De Vizia che dovrebbe essere pronto per inizio campionato o subito dopo. Siamo emozionati – conclude Crudele – perché da domenica in poi daremo vita ad una pagina storica , per quel che riguarda il calcio, di Vastogirardi”.