Saranno assegnati a cittadini residenti nel Comune di Vastogirardi. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 30 marzo 2024.

Dal Comune di Vastogirardi perviene la comunicazione che segue : “Dieci voucher per l’attivazione di percorsi di formazione e qualificazione per figure specializzate di operatori socio-sanitari (O.S.S.) nel Comune di Vastogirardi. L’Ente alto molisano, facendo seguito alla deliberazione di giunta n. 20 del 28.02.2024, ha approvato un avviso pubblico per la loro assegnazione. Tale avviso è rivolto ai cittadini che alla data del 15 marzo 2024 siano residenti nel Comune di Vastogirardi, abbiano un ISEE non superiore ai 18mila euro, siano in possesso del titolo di scuola secondaria di I grado (licenza media), abbiano la maggiore età o la conseguano entro i termini di scadenza della procedura di selezione. I voucher hanno un valore di 600 euro cadauno, per un importo complessivo di 6mila euro. La domanda di partecipazione potrà essere inviata entro e non oltre il 30 marzo 2024 tramite PEC all’indirizzo info@pec.comune.vastogirardi.is.it oppure presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Vastogirardi. L’avviso pubblico completo e il modulo di domanda sono reperibili sulla home page del sito internet dell’ente: www.comune.vastogirardi.is.it. “.