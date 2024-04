di Redazione

La salvezza, i play out e il supporto dei tifosi per l’ultima gara della regular season, parla il patron Andrea Di Lucente: “Sono convinto che ci sono le possibilità per poter raggiungere la salvezza attraverso i play out, noi ci crediamo. Vogliamo continuare a giocare in D e affrontare Termoli e Isernia, non il Campobasso che spero vada in C. Domenica il Di Tella dovrà essere una bolgia, vorremmo vedere lo stadio pieno per l’ultima gara della regular season. Vastogirardi non è un bene solo del nostro paese ma di tutto l’Alto Molise. Mi aspetto gente anche dai paesi limitrofi come Carovilli, Pescolanciano, Agnone, Pietrabbondante e Capracotta”.