Serie D Girone F: Domenica 19 gennaio 2020 per la terza giornata di ritorno del Campionato Nazionale Dilettanti, Serie D Girone F, la Polisportiva Vastogirardi scenderà in campo al Civitelle di Agnone (Is), per affrontare tra le mura amiche l’Avezzano Calcio, formazione abruzzese che sicuramente verrà a vendere cara la pelle in terra molisana.

A presentare l’ennesima sfida cruciale di questa stagione agonistica le parole di mister Francesco Farina, allenatore della Polisportiva Vastogirardi. “Dopo Jesi i ragazzi hanno dimostrato una grande forza d’animo e soprattutto la voglia di aggredire sempre l’avversario. Non dobbiamo perdere assolutamente questa mentalità e questa intensità.

In settimana abbiamo lavorato moltissimo anche sull’aspetto mentale dei calciatori. A volte – spiega il mister altomolisano – le cose ci girano anche contro, ma noi dobbiamo essere in grado di vincere anche contro gli episodi sfortunati.

Contro l’Avezzano disputeremo uno scontro salvezza importantissimo e dovremo essere in grado di mettere un nuovo mattoncino per la permanenza finale in questa categoria, che stiamo dimostrando essere alla portata della Polisportiva Vastogirardi. Dal punto di vista dello spogliatoio – conclude Francesco Farina – stiamo solamente valutando e lo faremo fino all’ultimo, le condizioni di un paio di calciatori usciti acciaccati dopo la vittoria in trasferta di Jesi”.