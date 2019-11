Domenica 24 novembre 2019 per la tredicesima giornata del campionato nazionale Dilettanti, girone F, si sfideranno il Real Giulianova guidato dall’allenatore Federico Del Grosso e la Polisportiva Vastogirardi di mister Francesco Farina. Questa settimana la presentazione della gara affidata alle parole del direttore Generale della società altomolisana di serie D Antonio Crudele.

“Quella che ci aspetterà domenica a Giulianova – spiega Antonio Crudele – sarà una gara complessa. Abbiamo avuto modo di affrontare la formazione abruzzese due anni orsono in Coppa Italia Nazionale e conosciamo abbastanza bene quella realtà calcistica e la loro organizzazione e storia del club. Dopo l’importante vittoria di domenica scorsa contro il Chieti la squadra è carica, preparata e soprattutto concentrata, grazie al grande lavoro che ogni settimana mister Farina spende sul campo di allenamento di Fornelli.

Domenica scenderemo in campo con grande rispetto per l’avversario e con grande umiltà. Caratteristiche quest’ultime che non devono mai mancare nella nostra squadra. Dal punto di vista dello spogliatoio sarà ancora assente Corbo per i problemi accusati la scorsa settimana e pagheremo ancora l’assenza del nostro capitano Ruggieri, per il quale la società ha proposto ricorso in merito alle tre giornate di squalifica.

Attendiamo fiduciosi l’esito dello stesso che possa ridurre almeno la squalifica di una giornata. Invito – conclude Antonio Crudele – i tifosi e le tifose del Vastogirardi a seguirci numerosi domenica a Giulianova, come accade quasi sempre anche nelle trasferte più distanti di questo avvincente campionato”.