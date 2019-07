Il sogno che prende il nome di Serie D è partito ufficialmente dal pomeriggio di giovedì 25 luglio. Una lunga ed estenuante corsa verso la meta che si chiama salvezza , con ambizioni importanti. Un campionato da vivere partita dopo partita che inizia con la fatica sul campo e il ritiro di Ateleta, in Abruzzo.

I calciatori a disposizione di mister Francesco Farina sono pronti e carichi e a loro nelle prossime giornate, si potrebbero aggiungere quelle poche pedine mancanti utili a completare la rosa per la stagione 2019-2020.

Nel pomeriggio di giovedì, dopo la prima riunione tecnica dell’anno, con tutto lo staff dirigenziale, tecnico e sanitario ed i calciatori, si è passati già al lavoro sul campo. Sudore e passione, è questo il motto che dovrà spingere il Vastogirardi a disputare un grande campionato di Serie D. Una favola per un comune di 400 abitanti che si confronterà con grandi realtà del calcio italiano.

Sul campo di Fornelli le prime indicazioni per mister Farina sulle nuove pedine a sua disposizione. La parte atletica verrà approfondita ad Ateleta per un ritiro che si preannuncia davvero entusiasmante dal 28 luglio in poi.