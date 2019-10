Domenica 27 ottobre si torna in campo per la nona giornata del Campionato Nazionale Dilettanti, Girone F. La Polisportiva Vastogirardi affronterà fuori casa il Matelica Calcio.

Una sfida importante per riprendere immediatamente a fare punti dopo la battuta d’arresto nel derby della passata settimana contro l’Agnonese. Ad analizzare il prossimo match di campionato direttamente il mister degli altomolisano Francesco Farina.

“Affronteremo una formazione in palla e composta da alcuni elementi davvero di categoria superiore. Si tratterà – spiega mister Francesco Farina – di una gara molto importante e di uno snodo cruciale per la nostra stagione.

Domenica andremo a Matelica con la voglia di fare bene e di portare punti a casa come sempre, ma naturalmente con grande rispetto nei confronti degli avversari e con tutta l’umiltà che contraddistingue la nostra società e formazione.

Dopo la sconfitta nel derby di domenica scorsa – precisa il mister della Polisportiva Vastogirardi – abbiamo analizzato le cose che non mi sono piaciute in campo e ci siamo concentrati sugli errori da non ripetere assolutamente.

La gara di domenica scorsa non mi è piaciuta, soprattutto per l’impatto avuto sin dall’inizio. In settimana – conclude Farina – ci siamo allenati con grinta e grande concentrazione. Elementi che domenica dovremo mettere in campo contro il Matelica. Ci attende una partita complicata e difficile e noi dovremo farci trovare perfettamente preparati”.