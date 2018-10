Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per venerdì 12 ottobre, alle ore 10:00, una seduta monotematica del Consiglio regionale per discutere dell’argomento relativo alla “variante al PRG del Comune di Termoli”, propedeutica alla realizzazione di un “sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile” comprendente un “tunnel di raccordo stradale tra il porto e il lungomare nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano area denominata Pozzo Dolce”(Deliberazione del Consiglio comunale di Termoli n. 29 del 27 luglio 2018)”. La richiesta di convocazione di una seduta dell’Assemblea su questo argomento è giunta, a norma dell’art. 28 dello statuto regionale, al Presidente Micone dai Consiglieri Greco, Manzo, Fontana, De Chirico, Primiani e Nola.