Il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha pubblicato, sul proprio sito web, l’Avviso relativo all’indagine di mercato per l’appalto dei seguenti lavori: «Interventi di valorizzazione, allestimento didattico, ricerca scientifica, sistemazione depositi, promozione e comunicazione del Museo Nazionale del Paleolitico» di Isernia.

L’indagine di mercato è finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici potenzialmente interessati ad essere invitati a presentare offerta. I lavori previsti nel progetto comprendono il nuovo allestimento della sala espositiva principale, il recupero dei depositi, la sistemazione del parco e delle aree esterne, il recupero del porticato e delle aree annesse. L’importo dei lavori a base d’asta è di 402.419,35 euro.

La manifestazione d’interesse deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del prossimo 31 ottobre. Per ogni altra informazione utile (requisiti, tempistica, contabilità ecc.) si consiglia l’attenta lettura dell’Avviso, consultabile dalla pagina web: http://www.molise.beniculturali.it/index.php/2018-02-14-10-38-30