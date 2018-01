Venerdì 26 gennaio, a partire dalle ore 17.00, presso la sede della Figc/Lnd in via De Gasperi a Ripalimosani (Cb) si terrà un incontro informativo per illustrare i dettagli del macroprogetto nazionale “Valorinrete” ideato dal Settore Giovanile e Scolastico con l’obiettivo di promuovere il calcio ed i suoi valori.

Saranno presenti all’appuntamento il Coordinatore Federale del Settore Giovanile e Scolastico del Molise dott. Gianfranco Piano, il Coordinatore di Ed. Fisica prof. Giuseppe D’Elia, la Delegata regionale all’Attività Scolastica Figc Sgs prof. Teresita Felaco, il Delegato all’Attività di Base Figc Sgs prof. Gianfranco Mastrogiacomo, il Delegato Regionale Att. Calcio a 5 Massimiliano Matticoli, il Delegato Regionale Calcio Femminile dott. Roberto Barrea ed una componente del settore A.I.A.

L’incontro è aperto anche ai laureati in Scienze Motorie che vorrebbero collaborare con il Settore Giovanile e Scolastico e che avranno la possibilità di farlo e di presentare una propria candidatura che sarà successivamente valutata. In occasione dell’evento, che coinvolgerà diversi istituti scolastici della regione, verrà consegnato alle scuole che nella passata stagione hanno preso parte al progetto “Ragazze in gioco” del materiale didattico.