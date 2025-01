di Redazione

“Ricordatevi di sorridere anche quando il vostro sorriso è triste, perché più triste di un sorriso triste c’è solo la tristezza di non saper sorridere”. Attrice, comica e ballerina, una simpatia fuori dal comune e una presenza scenica inimitabile, Valentina Persia è conosciuta dal grande pubblico come un’istrionica cabarettista dalla barzelletta sempre pronta. Nel 1994 debutta come concorrente sul piccolo schermo nella trasmissione La sai l’ultima? Diventando nell’edizioni successive una presenza fissa e insostituibile. È stata fra i protagonisti di varietà televisivi come Ci vediamo su Rai Uno con Paolo Limiti, E io pago con il gruppo del Bagaglino. A questa seguono altre esperienze come attrice al cinema con Christian De Sica, diretta da Carlo Vanzina e nella serie Caterina e le sue figlie, al fianco di Virna Lisi e L’onore e il rispetto con Gabriel Garko. Ha recitato a teatro con successo commedie e spettacoli comici, tra cui ricordiamo Single per scelta e Se quaranta mi dà tanto. Si è classificata al secondo posto, unica donna finalista, nell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi. Ha conquistato il pubblico con le trasformazioni/imitazioni di Gabriella Ferri, Anastacia, Amy Winehouse, Clementino e Pippo Franco, confermandosi rivelazione indiscussa del programma di Carlo Conti su Rai 1, Tale e quale show. Reduce dal successo di ONLY FUN, il comico show più irriverente della tv sul canale NOVE con Elettra Lamborghini ed i Panpers, è pronta a portare in scena il suo tour in lungo e largo per l’Italia e non solo.

