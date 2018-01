Giuseppe Matteo, 37 anni, originario di Jelsi, ha perso la vita questa mattina, 4 gennaio, nell’area sciistica del Ciampac, in Val di Fassa. L’uomo stava sciando quando è stato colto da un malore. L’amico che lo ha trovato in pista pensava ad un attacco di convulsioni, invece l’uomo era in arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimazione sul posto da parte dei soccorritori. A riportare la notizia è il “giornaletrentino.it”.