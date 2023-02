Un bellissimo bimbo, di nome Federico, sta allietando a Venafro la casa di mamma Fabiola e del papà, il dr. Antonio Mascio, oltremodo contenti per il lietissimo evento. E lui, il piccolo Federico venuto alla luce a metà mattinata di ieri 2 febbraio, non lesina vagiti sonori per ricambiare l’affetto che riceve. Contentissimi per il gradito omaggio della cicogna, puntualmente prodiga, anche i nonni Michele, Mario ed Antonietta, gli zii Fabrizio e Daniele e la bisnonna Giuseppina, che ha accolto il pronipote con gioia immensa. A tutti gli auguri di futuromolise, al nuovo arrivato Federico sinceri auspici di cuore per una vita ricca di gioie, serenità e sorrisi.