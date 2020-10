Ad annunciarlo è il governatore Toma che ha ricevuto comunicazioni dall’Asrem proprio in merito alla distribuzione del vaccino. “Sono in deposito 24mila dosi provenienti dalla gara con l’Abruzzo. Da oggi, giovedì 1° ottobre, il 70% sarà distribuito ai medici di medicina generale e il restante 30% andrà ai centri vaccinali che provvederanno alle vaccinazioni nelle case di riposo e nelle Rsa. Ai pediatri, invece, i vaccini arriveranno entro il 15 ottobre. Asrem e Regione restano in attesa delle altre 20mila dosi provenienti dalla Campania”.