A riportare la notizia è il “New York Times” che spiega che la donna ha sviluppato una reazione allergica pochi minuti dopo aver ricevuto il vaccino contro il Coronavirus di Pfizer.

I funzionari sanitari hanno affermato che il caso non interromperà i loro piani di lancio del vaccino e che stavano condividendo le informazioni per motivi di trasparenza. L’operatrice sanitaria ha ricevuto il vaccino al Bartlett Regional Hospital di Juneau (Alaska) martedì, ha detto un funzionario dell’ospedale. Ha sperimentato un’eruzione cutanea sul viso e sul busto, mancanza di respiro e battito cardiaco elevato.

La dottoressa Lindy Jones, direttore medico del pronto soccorso dell’ospedale, ha detto che alla lavoratrice è stata somministrata per la prima volta un’iniezione di adrenalina, un trattamento standard per gravi reazioni allergiche. I suoi sintomi si sono attenuati, ma poi sono riemersi ed è stata trattata con steroidi e una flebo di epinefrina. Ora la donna sta bene, ha superato la crisi e ha detto di essere entusiasta per il vaccino.