di Tonino Atella

Scrivono associazioni socio/umanitarie del Molise, invitando chi non l’ha ancora fatto a vaccinarsi.

Vaccino Open Day dalle h 8.00 alle h 20.00 di sabato 21 agosto all’Ospedale Cardarelli di Campobasso. E’ quanto propongono personale ospedaliero del capoluogo regionale, con tanto di loro foto in primissima evidenza, e diverse associazioni socio/umanitarie d’intesa con Regione Molise ed Asrem. “VACCINIAMOCI IL 21 AGOSTO 2021 PRESSO L’OSPEDALE CARDARELLI DI CAMPOBASSO”, titola in tutta evidenza il relativo manifesto/messaggio, rivolgendosi prevalentemente ad indecisi e ritardatari perché finalmente accettino di essere vaccinati, convenendo su tale necessità a tutela della propria salute e di quella altrui. Sullo stesso manifesto s’informa che verranno inoculate fino ad un massimo di mille dosi e che per essere vaccinati è necessario esibire la tessera sanitaria ed il documento di riconoscimento.