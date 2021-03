In Molise gli anziani vaccinati hanno superato quota 30mila. Nel dettaglio, scorrendo i dati del ministero della Salute riferiti alle somministrazioni per categoria, emerge che gli over 80 che hanno ricevuto le dosi sono più di 26mila ai quali vanno aggiunti oltre 4mila ospiti delle case di riposo.

Seguono poi gli operatori sanitari (quasi 14mila) e il personale della scuola (7mila). Infine le forze armate (quasi 2mila) e il personale non sanitario (1.900). La tabella è completata dalla voce “altro” che indica oltre 7mila dosi somministrate.

Complessivamente nella nostra regione le dosi inoculate sono quasi 64mila pari ad oltre il 95 per cento di quelle consegnate in regione.