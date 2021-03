Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, è stato intervistato da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” su Rai3.

“La situazione è questa: dobbiamo accelerare. Bisogna fare quello che è il cambio di passo con 500 mila vaccinazioni al giorno e far sì che entro settembre si arrivi all’80% degli italiani vaccinati. Si potrebbe dire più vaccini, più personale, più centri dove vaccinare.

Per fine di questo mese arriveremo intorno a 15 milioni di dosi, nel prossimo mese è previsto l’arrivo di 52 milioni e quello dopo 84 milioni di dosi. C’è stata una forza azione da parte del Presidente Draghi su tutte le principali case farmaceutiche, con i Presidenti delle case farmaceutiche, chiaramente ci sono stati dei problemi e probabilmente ce ne saranno in futuro, ma andremo a bilanciare perché avremo un vaccino in più quello di Johnson&Johnson, che è monodose, un vaccino stabile, facilmente trasportabile che quindi avremo nel secondo e terzo trimestre circa 25 milioni di dosi, ne è come averne 50 milioni rispetto ai vaccini odierni.

Io sono sicuro che il nostro popolo, che è straordinario, farà la sua parte…nei momenti più difficili l’ha sempre fatto e riusciremo a vincere questa sfida“.

Figliuolo ha parlato della vaccinazione dei caregiver delle persone con disabilità e non autosufficienti

“Il problema è stato recepito, devono essere vaccinati i genitori, i tutori e i caregiver, i badanti per dirla in italiano, ovvero chi si occupa di queste persone, sarebbe delittuoso non farlo.

Voglio approfondire la questione delle dosi buttate. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine. Sennò, chiunque passa va vaccinato.

Vi chiedo di voler bene a tutti coloro i quali stanno dando tutto se stessi, parlo dei nostri medici, dei nostri infermieri, dei nostri operatori sociosanitari, tutti coloro i quali sono impegnati in questa organizzazione.

Se ci sono sbavature miglioreremo, faremo tutto ciò che dovremo fare. Sono sicuro che il nostro popolo che è straordinario farà la sua parte, perché nei momenti più difficili l’ha sempre fatto. Riusciremo a vincere questa sfida e a debellare questo tremendo virus. Grazie a tutti“.