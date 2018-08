di Ylenia Scarabeo

Prima della pausa estiva, prevista per il prossimo venerdì, il Parlamento dovrà soffermarsi su tre tematiche: vaccini, decreto lavoro e manovra.

Sui vaccini, il Senato dovrebbe attuare il decreto Milleproroghe con la norma che rinvia di un anno l’obbligo dei vaccini per l’iscrizione a nidi e materne. In merito c’è molta avversione da parte della Federazione degli ordini dei medici e da parte delle Regioni che minacciano il ricorso alla Consulta, in considerazione del fatto che <<la sanità non è competenza esclusiva dello Stato>>.

Il decreto lavoro, invece, è stato esaminato nella commissione questo fine settimana e la maggioranza intende approvarlo senza modifica alcuna e senza ricorrere alla fiducia.

Il tema più sentito, in corso di preparazione, è quello della legge di bilancio: il premier Giuseppe Conte ed il ministro dell’Economia Giovanni Tria, hanno asserito che flat tax e reddito di cittadinanza saranno realizzati nella misura in cui non comprometteranno il deficit.

L’obiettivo è lasciare il dossier politico nelle mani dei tecnici dei ministeri, ma il testo non arriverà in consiglio dei ministri prima di ottobre.