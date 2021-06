CAMPOBASSO. Prenderanno il via il 3 giugno le adesioni alla campagna vaccinale per la fascia d’età 39-30 anni, mentre per quella che va dai 29 ai 20 le adesioni potranno essere inoltrate a partire dal 5 giugno prossimo.

La decisione di aprire alle ultime fasce d’età rimanenti è giunta a seguito della riunione di ieri mattina della cabina di regia per la campagna vaccinale. Nel corso dell’incontro è stata affrontata la questione dell’apertura libera voluta dal commissario Figliuolo: al termine dell’incontro è stato deciso di avviare la raccolta delle adesioni della fetta di popolazione non ancora vaccinabile. Le modalità di adesione sono sempre le stesse: ci si dovrà collegare alla piattaforma https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73 e inserire i dati nell’apposito pulsante corrispondente alla propria fascia d’età, tenendo a portata di mano codice fiscale e tessera sanitaria.

Sono state decise anche le modalità di vaccinazione per i maturandi. Coloro che sosterranno tra qualche giorno l’esame di Stato (circa 2.600 studenti) verranno vaccinati il 2 giugno prossimo. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione sulla piattaforma. Per i maturandi che non sono ricompresi nella fascia d’età 18-20 anni (e quindi per coloro che hanno ancora 17 anni oppure hanno superato i 20 o anche per quanti non riuscissero a procedere con la registrazione) è stata attivata la mail maturandi.vaccino@regione.molise.it alla quale inviare le proprie richieste. Per i minori di 18 anni, va ricordato che il consenso dovrà essere compilato da un genitore che esercita la responsabilità genitoriale o un tutore e che l’accesso ai punti vaccinali avverrà previo accompagnamento da parte delle suddette figure.