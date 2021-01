La Biontech, azienda farmaceutica tedesca, ha avvertito che da sola non ce la farà a coprire la domanda di vaccini anti-Covid ed ha chiesto all’Europa di approvare altri farmaci in fretta. Il vaccino, prodotto in collaborazione con l’americana Pfizer, è l’unica arma vincente contro il Covid.

Il problema, adesso, è che il peso della distribuzione è quasi tutto sulle spalle della Biontech, l’unica ad aver ricevuto il via libera in Ue, Usa e Canada. “La situazione non è buona”, ha avvertito il capo del colosso tedesco Ugur Sahin, rilevando che si è “creato un vuoto perché mancano altri vaccini approvati e dobbiamo colmarlo con il nostro vaccino”.

Per questo Biontech punta a rendere operativo un nuovo impianto di produzione nella città tedesca di Marburg a febbraio, “molto prima del previsto”, che dovrebbe essere in grado di sfornare altre 250 milioni di dosi nella prima metà del 2021. E c’è già un accordo con altre aziende per aumentare ulteriormente la produzione. La situazione è particolarmente complicata in Ue.

La pandemia, secondo i dati dell’Oms, non rallenta, per cui è necessario fare in fretta per non rischiare di vanificare tutti gli sforzi fatti in questi mesi.

La campagna di vaccinazione anti-Covid ha raggiunto finora quasi dieci milioni di persone in tutto il mondo, ma la strada sarà lunga e non priva di ostacoli. A riportare la notizia è l’Ansa.