V° FESTIVAL DEL DIRITTO A CIVITANOVA DEL SANNIO

SI PARLERA’ DI GUERRE, MARTIRIO E DIPLOMAZIA PER LA PACE

Appuntamento lunedì 28 agosto, dalle h 16.00, a Civitanova del Sannio nell’isernino per il V° Festival del Diritto in occasione della Festività di Santo Felice Martire. Promuovono il Comune, la Regione Molise,la Provincia di Isernia e la Parrocchia di San Silvestro Papa con patrocinio di numerose istituzioni pubbliche ed aziende private. Nella circostanza si parlerà di Guerre, Martirio e Diplomazia per la Pace con l’intervento di autorità istituzionali, Fanfara dei Carabinieri, Cardinale Coccopalmerio, avvocati, giornalisti, parroco locale, sindaco di Civitanova ed altri ancora. Non mancheranno interventi particolari, approfondimenti culturali e conferimenti di medaglia d’oro, premi speciali ed attestazioni di merito, stima e riconoscenza . Concluderà la giornata il Concerto della Fanfara dei Carabinieri 10° Reggimento Campania. Presenzieranno attori di spicco, mentre in video conferenza interverrà Gigi Marzullo, giornalista Rai.

T.A.