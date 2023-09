di T.A.

Foto “particolari” su abitudini ed usi domestici del tempo che fu

Una foto, questa in cronaca, simpatica innanzitutto tant’è la sua pubblicazione, ma anche significativa di abitudini, costumi ed usi del tempo che fu. Riproduce un pitale o “cantero” in dialetto dove deporre le feci nottetempo e sistemato sotto il letto, un vaso da notte o vasino per l’urina di solito riposto nei comodini a lato del letto e un bacile o catino per la sciacquata di faccia di primo mattino, appena alzati. Erano di alluminio smaltato e risalgono ai tempi in cui nelle nostre case non c’era acqua corrente (ossia prima metà del ‘900). Ci si doveva adattare e le donne di casa provvedevano ad andare a svuotare il pitale o cantero ed il vaso da notte o vasino in qualche spiazzo libero o nell’acqua corrente appena fuori casa o all’esterno del quartiere in cui si risiedeva. Necessità fisiologiche notturne e diurne puntuali ed inevitabili, con conseguenti “depositi” poco distanti da casa. Analogo l’uso quotidiano del bacile o catino per lavarsi, sorretto da struttura in ferro battuto e lavorato dal fabbro del paese. A lato c’era l’asciugamano appeso, nel porta/sapone un pezzo di sapone fatto in casa e nel ripiano sottostante l’attrezzo una brocca contenente l’acqua per lavarsi e sciacquarsi prima di uscire di casa. Pitale o cantero (simpatico il dialetto napoletano di “Zi Peppe”) , vasino o vaso da notte e bacile o catino erano di terracotta in genere, ma col passare degli anni ecco l’innovazione : vennero realizzati in alluminio smaltato per la migliore pulizia ! Ed erano anche più belli a vederli ! Prima di scomparire dalla circolazione. Oggi sono in genere oggetti di antiquariato e chi li ritrova nel fondaco di casa addirittura in qualche caso non indugia ad esporli in ambienti rustici e in contesti particolari. Così come ci sono situazioni in cui vengono riproposti pubblicamente a significare le sane e naturali abitudini fisiologiche e di pulizia personale delle generazioni trascorse. Le foto allegate confermano il discorso, ribadendo come vivevano i nostri avi che non avevano le nostre comodità contemporanee ma conducevano una vita improntata alla massima pulizia e correttezza personale, facendo leva su quanto … “passava il convento” ! Ed allora ecco questo inusuale … ritorno al passato con pitale, cantero, vaso da notte, vasino, Zi Peppe, bacile e catino !