La guardia di finanza e la polizia hanno effettuato un blitz a Frosinone, Pescara, Campobasso e Benevento ed eseguito sette ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti e 25 interdittive emesse dal gip di Frosinone, il quale ha anche disposto il sequestro di beni per 1,5 milioni di euro.

Nel corso dell’operazione – sono ancora in corso le perquisizioni degli agenti e delle fiamme gialle – è stata sgominata una banda criminale che aveva messo in piedi un sofisticato sistema di riciclaggio di provenienti illeciti, fondando una base operativa a Frosinone. L’accusa, nei confronti di 7 arrestati e un numero complessivo di 31 indagati in totale, è di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, all’intestazione fittizia di beni, alla commissione di reati tributari, all’usura e all’estorsione.